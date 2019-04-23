مصر تتسلم رئاسة اتحاد البورصات العربية لعام 2019

كتبت- ياسمين سليم:

تسلمت مصر رئاسة أمانة اتحاد البورصات العربية لهذا العام، خلال المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية، والذي يعقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وسلم فادي خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، أمانة الاتحاد إلى محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال المؤتمر اليوم.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، خلال المؤتمر، إنه سيعمل مع الاتحاد على تحقيق نقلة في البورصات العربية في إطار التعاون بين البورصات، مشيرا إلى أهمية تحفيز الشركات وتعرفيها بأهمية القيد في الأسواق المالية.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه البورصات العربية المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة، موضحا أن الأسواق العربية هي أكثر الاسواق التي لديها تشريعات منظمة.

وذكر فريد أنه سيتم العمل على دعم شركات ريادة الأعمال خلال توليه أمانة اتحاد البورصات العربية، داعيا إلى الاستثمار في أسواق رأس المال.