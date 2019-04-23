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    جولدمان ساكس يتوقع تأثيرا محدودا على أسعار البترول بعد إنهاء إعفاءات عقوبات إيران

    11:52 ص الثلاثاء 23 أبريل 2019
    جولدمان ساكس يتوقع تأثيرا محدودا على أسعار البترول بعد إنهاء إعفاءات عقوبات إيران

    بنك جولدمان ساكس

    القاهرة- وكالات:

    يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن يكون لقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني أثر محدود على الأسعار، على الرغم من أن توقيت الوقف جاء مفاجئا، بحسب وكالة رويترز.

    وكتب البنك في مذكرة، أمس الاثنين، "في حين نقر بمخاطر ارتفاع الأسعار على المدى القريب، فإننا نؤكد توقعاتنا الأساسية لنطاق سعر لبرنت بين 70 و75 دولارا للبرميل للربع الثاني من العام الجاري".

    وطالبت واشنطن، أمس، أن يوقف مشترو النفط الإيراني وارداتهم بحلول أول مايو الجاري أو يواجهوا عقوبات، في مسعى لتجفيف منابع إيرادات طهران من النفط، وفقا للوكالة.

    وعلى إثر ذلك ارتفعت أسعار الخام لأعلى مستوياتها في ستة أشهر بفعل المخاوف من أزمة محتملة في الإمدادات

    ومازال البنك يتوقع تراجع الأسعار في 2020 بفعل تحسن الإمدادات في الأسواق والضبابية حيال ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون سيواصلون التقيد باتفاق كبح الإنتاج لدعم الأسعار بعد يونيو القادم.

    ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي، تقلص الإنتاج الإيراني 900 ألف برميل يوميا مقارنة مع طاقة عالمية فائضة تبلغ حاليا مليوني برميل يوميا، والتي من المنتظر أن تزيد بشكل أكبر في وقت لاحق هذا العام.

    وأضاف البنك، أن الإعلان الأمريكي سيدعم أسعار خام دبي، خام قياس الشرق الأوسط، قياسا إلى أسعار برنت نظرا لفارق الجودة بين الكميات الإيرانية المفقودة والخامات الأخف التي سيجري التعويض بها من السعودية والإمارت.

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