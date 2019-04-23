أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 475 مليون دولار في الربع الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أضافت عقودا جديدة بقيمة 475 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت الشركة، أن المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تمثل حوالي 75٪ من إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تشمل تنفيذ مشروعات بقطاعات البنية التحتية والموانئ البحرية والطرق والمباني في مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.

وأوضحت أن مشروعات الولايات المتحدة الأمريكية – التي تمثل باقي النسبة – تشمل قطاعات المباني ومراكز البيانات والتي يتم تنفيذها لصالح عملاء من القطاع الخاص.

وقالت الشركة، إنه بعد إضافة هذه العقود الجديدة من المتوقع أن تصل قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة (Consolidated Backlog) إلى 4.2 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.