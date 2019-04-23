سحر نصر: البورصة أسهمت في زيادة حصة مصر من الاستثمار الأجنبي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن الحكومة حريصة على تقديم إصلاحات تشريعية تساعد البورصة المصرية.

وأضافت الوزيرة، خلال افتتاح مؤتمر البورصات العربية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة نفذت إصلاحات تشريعية عديدة خلال السنوات الأخيرة لتأهيل مناخ الاستثمار مثل قانون الاستثمار، وقانون سوق رأس المال.

وبحسب سحر نصر، فإنه رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر فإن البورصة المصرية كان لها دورًا في زيادة نسبة مصر من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي بنسبة 4%، وهو ما يؤكد تقييم البنك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري.

وأعربت الوزيرة حرصها والحكومة على أن يكون هناك دورًا أكبر للبورصات في الاقتصاد.