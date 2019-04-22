تجار يتقدمون للترشح لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية في 4 محافظات

كتبت- منار الرخ:

تقدم عدد من المرشحين، بأوراق ترشحهم لانتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بعدد من المحافظات للدورة الجديدة (2019-2023)، وذلك بعد يومين من فتح باب الترشح.

وقالت مصادر في غرف تجارية لمصراوي، إن 25 شخصا في محافظة بورسعيد تقدموا بأوراق ترشحهم لمجلس إدارة الغرفة بالمحافظة، فيما تم قبول أوراق 10 مرشحين فقط حتى الآن، واستبعاد الباقي لعدم توافر الفيش والتشبيه (صحيفة الحالة الجنائية).

وأضافت المصادر أن 7 أشخاص تقدموا للترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، حيث استلم مكتب السجل التجارى بالمحافظة أوراق ترشح عدد من الأشخاص منهم محمد عبد الله حسن فايد، ومحمد لبيب عبد العزيز البنا، ووائل علي حسن المبشر، وسمير شوقي، ومحمد أحمد محمد الزيني.

كما استقبل مكتب السجل التجاري بمحافظة الأقصر أمس 3 طلبات للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأقصر في أول انتخابات تجري بالغرفة بعد إنشائها في نوفمبر 2018، من بينها الرئيس الحالي للجنة تسيير الأعمال بالغرفة يحيى عبد الرحمن، بالإضافة إلى حسام الدين عثمان، ومحمد فرج خضري.

وفي الإسماعيلية، تقدم 8 أشخاص بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة اليوم إلى مكتب السجل التجاري من إجمالي 16 تاجرا استخرجوا شهادة "القيد" من الغرفة تمهيدا للترشح، من بينهم أكرم الشافعي رئيس الغرفة الحالي.

وتضم قائمة المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم 3 من أعضاء المجلس الحالي لغرفة الإسماعيلية وهم أيمن سيد أحمد السيد، وإبراهيم محمود السيد ابراهيم، والسيد محمد محمد الكرسلى "أمين الصندوق".

وفتحت الغرف التجارية بالقاهرة والمحافظات، أمس الأحد، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجالس إداراتها للدورة المقبلة (2019-2023)، وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ولمدة 5 أيام عمل.

وتشمل الانتخابات المقرر عقدها في 15 يونيو المقبل مجالس إدارات 27 غرفة تجارية، حيث يقدم المرشحون أوراق ترشحهم لمكاتب السجل التجاري بالمحافظات، وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 351 لسنة 2019.