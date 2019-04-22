أسعار النفط ترتفع مع وقف إعفاءات الدول المستوردة لنفط إيران

القاهرة - وكالات

ارتفعت أسعار النفط العالمية، مع تمديد الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، مع وقف تمديد أي استثناءات للدول التي كانت معفاة من هذه العقوبات.

وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في مايو المقبل.

وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ”اتفقوا على التحرك في الوقت المناسب بما يكفل تلبية الطلب العالمي مع حجب النفط الإيراني عن السوق بشكل كامل".

وقفزت أسعار النفط بعد تقارير صادرة أمس، ذكرت أن الإعفاءات ستنتهي وتظل الأسعار مرتفعة يوم الاثنين، وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 2.6% إلى 73.87 دولار للبرميل بعد أن لامس 74.31 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر، وفقًا لوكالةر رويترز.:

وربحت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.4% أو 1.52 دولار للبرميل مرتفعة إلى 65.52 دولار، ولامست العقود في وقت سابق المستوى المرتفع البالغ 65.87 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر.

وكانت واشنطن منحت إعفاءات لثماني دول خفضت مشترياتها من النفط الإيراني، مما سمح لها بالاستمرار في الشراء بدون مواجهة العقوبات لمدة ستة أشهر، وهذه الدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لن تمدد أي إعفاءات تستثني مستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية وإنه لن تكون هناك فترة سماح للالتزام بالقرار.

تأتي تصريحات بومبيو بعد أن أعلن البيت الأبيض إنهاء الإعفاءات بهدف الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال بومبيو ”لن تكون هناك إعفاءات (نفطية) تمتد بعد تلك الفترة. انتهى النقاش“.

وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم، إنه يعتقد أن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التعامل مع قرار الولايات المتحدة إلزام مشتري النفط الإيراني بإنهاء الواردات أو مواجهة عقوبات، وذلك بالرغم من قفزة في أسعار الخام اليوم.

وقال هاسيت في مقابلة مع سي.ان.بي.سي ”أعتقد أن أسواق النفط العالمية مؤهلة للتعامل مع هذا“.