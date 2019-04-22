الحكومة تتوقع ارتفاع خسائر هيئة "السكك الحديدية" إلى 9.8 مليار جنيه العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت الحكومة ارتفاع خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى 9.8 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل، مقابل 5.4 مليار جنيه خسائر متوقعة في العام المالي الحالي، بزيادة حوالي 81.5%.

وذكر البيان الإحصائي لمشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي الجديد، أن خسائر هيئة السكك الحديدية تمثل نحو 51.8% من إجمالي خسائر 21 هيئة اقتصادية متوقع لها تحقيق خسائر بقيمة إجمالية 18.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

وتشير البيانات موازنة العام المالي المقبل، إلى أن هيئة السكك الحديدية حققت خسائر فعلية في العام المالي الماضي (2017-2018) بنحو 10.4 مليار جنيه.

وتعد سكك حديد مصر، هي أكبر الهيئات الاقتصادية الخاسرة خلال العام المالي المقبل، بحسب بيانات الموازنة.

ويعاني مرفق السكك الحديدية، والذى يمتد على مسافة تصل إلى خمسة آلاف كيلو متر بطول البلاد، من بعض الإهمال، الذي يدفع إلى وقوع حوادث قطارات بشكل متكرر، وتعمل الحكومة حاليا على خطة لرفع كفاءة القطارات والإشارات والمزلقانات.

وتظهر بيانات الموازنة أن الخزانة العامة ستقدم دعمًا للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 3.31 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري والذي قدرت فيها قيمة الدعم بنحو 2.39 مليار جنيه.

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