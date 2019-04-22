وزير التموين الأسبق يصوت على استفتاء تعديلات الدستور في "لجنة مغتربين"

القاهرة- مصراوي:

أدلى خالد حنفي وزير التموين الأسبق، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، بصوته على التعديلات الدستورية في مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين "لجنة مغتربين" بمدينة 6 أكتوبر.

وقال حنفي خلال الإدلاء بصوته، إن التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطني، وإن التعديلات تحقق طموحات الشعب المصري من أجل استكمال عمليات التنمية، والمشروعات القومية الكبرى، وسرعة النمو الاقتصادي.

وأضاف حنفي أن التعديلات تساهم أيضا في رفعة الوطن، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، ودعم الحياة السياسية، والحفاظ على الاستقرار الذي تشهده مصر، ومكافحة الإرهاب الأسود.

وتختتم مصر فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الاثنين، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام للتصويت على الاستفتاء تنتهي اليوم بالداخل بعد أن انتهت أمس بالخارج، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب هذه التعديلات منذ أيام.