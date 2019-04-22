التخطيط: تدريب 3700 قيادة من موظفي الحكومة في أول مرحلة من "وطني 2030"

مصراوي في شركة "غزل شبين".. عائدة من الخصخصة تنتظر "قبلة الحياة"

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الاثنين، إنها اختتمت الفعاليات التدريبية للمرحلة الأولى من البرنامج الاستراتيجي "وطني 2030".

وذكرت الوزارة أن هذا البرنامج يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية وبناء القدرات وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" الهادفة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية.

وقالت غادة لبيب نائبة الوزيرة للإصلاح الإداري، إنه كان من المستهدف تدريب 3500 قيادي، ولكن عدد المتدربين الفعليين فاق هذا العدد، حيث تم تدريب 3700 شخص من القيادات والإدارة الوسطى والإشرافية بالبرنامج الاستراتيجي "وطني 2030" في وقت قياسي بلغ ثلاثة أشهر فقط.

وأضافت أن "وطني 2030" حقق نجاحًا كبيرًا أكثر من المتوقع، مشيرة إلى تلقى عدة إشادات وعدد من طلبات الالتحاق بالبرنامج في مراحله القادمة من مسئولي عدد من الجهات.

وذكرت لبيب أن التحدي الذي يواجهه موظفو الجهاز الإداري، وحاول البرنامج تغييره، يتمثل في محاولة تغيير الصورة الذهنية لدى الموظف من خلال تعامله مع المواطن أثناء تلقي الخدمة، ومحاولة تغيير التفكير السلبي إلى إيجابي.

وأشارت إلى أن البرنامج ركز أيضا على كيفية تنظيم وقت الموظف والتعامل مع الآخرين، والتوازن بين الحياة العملية والحياة الخاصة، بالإضافة إلى قدرته على التفريق بين الكفاءة والفعالية.

وأوضحت أنه تم خلال البرنامج التعرف على أفضل الممارسات للتنمية المستدامة في الدول المختلفة ومفهوم الاقتصاد الأخضر، وكيفية ربط تفاصيل حياة الموظف اليومية في العمل مع "رؤية مصر 2030" وأهداف التنمية المستدامة.

وأعلنت غادة لبيب بدء المرحلة الثانية من البرنامج في يونيو المقبل والانتهاء منها في سبتمبر 2019، ليصل العدد الكلي للمتدربين إلى حوالي 7 آلاف موظف وهو ما سيشكل فرقا كبيرا في كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة، وفقا للبيان.

وكانت وزارة التخطيط أطلقت برنامج "وطني 2030" في ديسمبر الماضي للمجموعة الأولى والتي تضمنت 100 متدرب، وتم تكرار البرنامج أسبوعيا حتى الانتهاء من العدد المستهدف من موظفي الوزارات المختلفة.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن البرنامج يعد أحد البرامج القومية الطموحة التي تهدف إلى رفع قدرات الجهاز الإداري للدولة، من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأضافت أن البرنامج يأتي أيضا تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري والذي يعد تنمية وبناء القدرات أحد محاورها الأساسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج التدريبي استهدف في محوره التدريبي الأول إرساء قاعدة معرفية موحدة في مجالات تطوير مهارات إدارة الذات، والتركيز على التفكير الإيجابي، وكذلك التقييم الذاتي لمستوى الإنتاجية وكيفية تحديد الأولويات والمهام.

وذكرت أن التدريب تضمن في محوره الثاني والثالث التعرف على "رؤية مصر 2030"، وكذلك التعريف بقانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي المنظم له، والتدريب على الإدارة الاستراتيجية، وذلك من أجل خلق آلية عمل داخل القطاع الحكومي تستخدم مسارات موحدة ومفردات ثابتة يمكن البناء عليها لتطوير أداء العمل الحكومي.