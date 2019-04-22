جوجل تطلق مبادرة لتمويل المشروعات الإعلامية والإخبارية الفريدة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة جوجل Google عن إطلاق تحدي الابتكار، والذي يمثل دعوة لمؤسسات النشر التقليدية على اختلاف أحجامها والمشاريع الناشئة في مجال الإعلام والأخبار والهيئات الإخبارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم مقترحاتهم لمشاريع فريدة للنظر في إمكانية تمويلها ودعمها.

وقال بيان لجوجل إنه ينبغي أن تجسد مقترحات المشاريع المطروحة من الشركات والمؤسسات فكرة التحدي المتمثلة في زيادة تفاعل القراء سواء كانت عبر تخصيص تجاربهم، والمقاطع الصوتية وغيرها، بالإضافة إلى استكشاف نماذج تجارية جديدة تشمل الاشتراك، وبرامج العضوية والولاء وغيرها.

وأضاف البيان أنه تم الإعلان عن هذه المبادرة ضمن لقاء خاص استضافت فيه جوجل ناشري الأخبار في القاهرة.

وعرض خلاله مسؤولون تنفيذيون من جوجل من المنطقة والعالم أحدث الميزات والعروض للناشرين والصحفيين عبر نماذج جديدة لتحقيق الدخل، وGoogle News، وGoogle Search، وYouTube، و Cloud Machine Learning، بحسب البيان.

وقال لودوفيك بليشر، رئيس الابتكار في مبادرة أخبار Google في البيان: إن "نحن متحمسون لطرح تحدي مبادرة أخبار Google في المنطقة؛ ونحرص على إتاحة الفرصة أمام جميع مؤسسات الأخبار والنشر على اختلاف أحجامها وخبراتها في العالم العربي لطرح أفكار جديدة في قطاع الأخبار الإقليمي".

وبحسب البيان ستتولى لجنة متخصصة من جوجل تقييم طلبات الشركات والمؤسسات المشاركة وتمويل المشاريع المختارة بمبالغ تصل إلى 150 ألف دولار أمريكي، وما يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للمشروع.

وأضاف أنه سيتم اعتماد التمويل وفقاً لمعايير عدة بما في ذلك "عنصر المشاركة"، وذلك لتشجيع المتقدمين على تبادل المعرفة ومشاركة المعلومات مع الآخرين.

وقالت جوجل إنه سيتم فتح باب تقديم الطلبات في يونيو على أن يتم نشر المزيد من المعلومات حول الأهلية والأسس والمعايير والتمويل على اGoogle News Initiative الذي سيتم تحديثه في شهر مايو.

وأوضحت الشركة إن المبادرة تجسد مساعي الشركة لمساعدة ناشري الأخبار على مواكبة متطلبات العصر الرقمي بالتركيز على 3 مقومات أساسية تشمل تعزيز الصحافة الجيدة، وتطوير نماذج الأعمال لحفز النمو المستدام، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الإعلامية من خلال الابتكار التكنولوجي.

يذكر أن الشركة أعلنت العام الماضي عزمها تدريب 4 آلاف صحفي في ستة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.