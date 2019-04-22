وزيرة الاستثمار تلتقي وفدا قبرصيا برئاسة رئيس مجلس النواب

كتب- مصطفى عيد:

التقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، بوفد من قبرص برئاسة دمترويوس سيلورايس رئيس مجلس النواب القبرصي، ويضم ميخاليس ميخائيل رئيس الهيئة القبرصية لدعم الاستثمار، وعدد من النواب من البرلمان القبرصي.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم، حضر اللقاء محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع قبرص وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، وقالت إن "الحكومة ترحب بالمستثمرين القبارصة في مصر، وعملت وتعمل بشكل مستمر على الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والتي يقرها في النهاية مجلس النواب المصري، وهو المجلس الداعم لمناخ الاستثمار".

وأشارت الوزيرة إلى مجالات التعاون بين البلدين حيث سبق أن تم توقيع 3 مذكرات تفاهم في آخر لجنة مشتركة بين مصر وقبرص، من بينها مذكرة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الأطراف على تبادل وفود الأعمال من قبرص لمصر والعكس، والترويج للفاعليات المشتركة والمتعلقة بالاستثمار.

وأعرب رئيس مجلس النواب القبرصي، عن دعم بلاده الكامل لمصر ولكافة جهود تحقيق التقدم الاقتصادي، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين، وأهمية العمل على تنميتها على كافة الأصعدة.

وأشار رئيس مجلس النواب القبرصي إلى تطوير آلية التعاون الاقتصادي الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والذي يعد نموذجا إقليميا للتعاون في مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية بين دول حسن الجوار، والتي تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.

وقال رئيس مجلس النواب القبرصي، "سنتعاون من أجل تطوير الاستثمارات في البلدين، والمجلس يشجع المستثمرين القبارصة، على ضخ استثمارات جديدة في مصر، في ظل ما شاهده من مناخ مشجع للمستثمرين، وفي إطار أن مصر تعد شريكة محورية لقبرص وركيزة أساسية لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأعرب عن تطلعه لتحقيق خطوات ملموسة تساهم في ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، معبرا عن شكره لمصر على مواقفها الداعمة لقبرص في كافة المحافل الدولية.

وذكر رئيس الهيئة القبرصية لدعم الاستثمار، أن الهيئة تشجع المستثمرين في قبرص على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل وصول الاستثمارات القبرصية إلى 400 مليون دولار فى مصر، عبر وجود 224 شركة قبرصية تعمل في مجالات الصناعة، والسياحة، والخدمات، والطاقة.

واصطحبت الوزيرة، الوفد القبرصي في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث استمع الوفد إلى شرح حول الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية خاصة المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وهضبة الجلالة.

كما تم عرض الفرص الاستثمارية بالخريطة بالمجالات التي يهتم بها الجانب القبرصي مثل الصناعة، والطاقة، والسياحة، والخدمات.

وأشاد الوفد القبرصي، بسرعة إنجاز الخدمات المقدمة في مركز خدمات المستثمرين، والذي يضم ممثلين عن أكثر من 65 جهة، يصدرون كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، وفقا للبيان.