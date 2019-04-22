تعرف على أسعار الأسماك اليوم بسوق الجملة

كتبت- منار الرخ:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين ليتراوح بين 34 و36 جنيها، مقارنة بأسعار الأمس، كما استقر سعر كيلو الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما زاد استقر سعر السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 40 و48 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 59 و 65 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري اليوم، بين 250 و320 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.