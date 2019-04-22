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    "قطاع الأعمال": إقبال كثيف لعمال الشركات التابعة على استفتاء تعديلات الدستور (صور)

    11:57 ص الإثنين 22 أبريل 2019
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    كتبت- شيماء حفظي:

    شهدت مقار الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية إقبالًا كثيفًا من العاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للتصويت على التعديلات الدستورية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

    وقالت الوزارة إن عمال الشركات خرجوا بالآلاف في مسيرات للإدلاء بأصواتهم في مختلف المحافظات من أسوان إلى الإسكندرية، "مما يؤكد على وعيهم الوطني وتحملهم المسؤولية وحرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وبناء وطنهم ومواصلة مسيرة التنمية والاستقرار".

    وشارك في الاستفتاء العاملون بكافة الشركات التابعة والقابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تتنوع أنشطتها ومجال عملها بين الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد والمقاولات، والأدوية، والسياحة والفنادق، والنقل البحري والبري، والتأمين، وفقا للبيان.

    الاستفتاء التعديلات الدستورية عمال الشركات

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