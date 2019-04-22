مصر تقود مجموعة عمل لدراسة مشروع التكامل الإقليمي لأنظمة الدفع بأفريقيا

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كتبت- منال المصري:

اختتمت أول أمس السبت فعاليات ورشتي العمل اللتين استضافهما البنك المركزي المصري تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك، وبالتعاون مع سكرتارية مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية وذلك على مدار 3 أيام حول "تطوير إطار لتكامل نظم الدفع الإقليمية"، و"تطوير استراتيجية تكامل إقليمي للدفع عبر الهاتف المحمول في أفريقيا".

وبحسب بيان من البنك المركزي اليوم الاثنين، قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم خلال الورشتين مناقشة الطرق المقترحة للتكامل بين أنظمة الدفع الإقليمية المختلفة لجميع البنوك المركزية الإفريقية المشاركة.

وأضاف أنه تم الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة أبرزها "تشكيل مجموعة عمل بقيادة المركزي المصري لدراسة تنفيذ مشروع التكامل الإقليمي لأنظمة الدفع بالقارة".

وشارك في الورشتين مدراء نظم الدفع في البنوك المركزية الأربعين الأعضاء بجمعية البنوك المركزية الأفريقية، فضلاً عن مدراء وممثلين وخبراء عن بعض نظم الدفع الإقليمية والدولية.

وقال البنك إن بين هذه المؤسسات مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية "SADC"، ومجموعة شرق أفريقيا "EAC"، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا "BCEAO"، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "COMESA"، والمؤسسة النقدية لغرب أفريقيا "WAMI"، والبنك الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "GSMA".

وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، "استضافة البنك لورشتي العمل يجسد الدور الرائد الذي يقوم به البنك لتوطيد التعاون بين الدول الأعضاء بجمعية البنوك المركزية الأفريقية، والتنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتطوير المنظومة البنكية والاقتصادية، والنهوض بالبنية التحتية في هذا المجال للوصول إلى أفضل وسائل دعم التجارة البينية بما يسهم في النمو الاقتصادي للدول الأعضاء".

وأضافت أن ورشتي العمل تمثلان خطوة جادة تخطوها جمعية البنوك المركزية الأفريقية نحو تحقيق التطوير والتعاون والتكامل المنشود في العلاقات الاقتصادية الأفريقية.

وذكرت لبنى هلال أن مصر تقوم بدور محوري في أنشطة الجمعية من خلال رئاسة دورتها الحالية والتي تأتي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ويعكس ذلك الدور الريادي والملموس لمصر في تعزيز تقارب شعوب وحكومات ومؤسسات الدول الأفريقية.

وقالت نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشئون الأفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية أن استضافة ورشتي العمل يأتي تنفيذاً لقرار مجلس محافظي جمعية البنوك المركزي الأفريقية خلال اجتماعه الحادي والأربعين الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في أغسطس 2018.

وأضافت أنه سيتم عرض التوصيات التي انتهت إليها الورشتان للاعتماد من جانب مجلس محافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم السنوي القادم والمزمع عقده في كيجالي برواندا في أغسطس 2019.

وذكر إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن الموضوعات التي تضمنتها ورشتا العمل تمثل أهمية كبرى وأولوية لكافة البنوك المركزية الأفريقية.

وأكد نصر أن قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي المصري يمتلك خبرة كبيرة ومميزة ستساهم بفاعلية في تحقيق التكامل بين نظم الدفع الإقليمية، والاستفادة من الخدمات المتنوعة للدفع عبر الهاتف المحمول في أفريقيا.

ويرأس طارق عامر محافظ البنك المركزي جمعية البنوك المركزية الأفريقية للعام (2018-2019)، وهي مؤسسة تابعة للاتحاد الأفريقي تهدف إلى دعم جهود تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في أفريقيا، وتشجيع تبادل الخبرات بين البنوك المركزية بالقارة.