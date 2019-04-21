توفيق: طرح "إي فاينانس" وشركتي تعدين في البورصة الربع الأخير 2019

كتبت- شيماء حفظي ومنال المصري:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، إن الحكومة تعتزم طرح شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فاينانس، وشركتي تعدين ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف خلال لقاء بالجمعية المصرية للائتمان والمخاطر، أنه من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وشركة إي فاينانس مملوكة لبنوك الاستثمار القومي، والأهلي المصري ومصر، بحسب الوزير، لكنه لم يوضح النسبة المقرر طرحها كما لم يسمي الشركتين الأخريين.

وقال الوزير إنه سيتم طرح حصة من إحدى شركات أبوقير للأسمدة والأسكندرية للحاويات قبل شهر رمضان الكريم.

وقال توفيق إن الحكومة تراجعت عن طرح شركة أموك نتيجة تغير ربحيتها بعد توقف وزارة الكهرباء عن شراء المازوت من الشركة.

وذكر أن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام ستسمح للشركات المقيدة في البورصة حق الخروج من عباءة قانون 203 حال انخفاض المال العام فيها عن 75%.