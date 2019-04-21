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    هشام توفيق: فصل الأصول المالية لشركات التأمين في إدارة منفضلة ضمن خطة التطوير

    08:45 م الأحد 21 أبريل 2019
    هشام توفيق: فصل الأصول المالية لشركات التأمين في إدارة منفضلة ضمن خطة التطوير

    هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام

    كتبت-شيماء حفظي ومنال المصري:

    قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، إنه سيتم فصل الأصول المالية لشركات التأمين التابعة للوزارة في إدارة منفصلة ضمن خطة هيكلة الشركات.

    وأضاف الوزير خلال لقاء بالجمعية المصرية للائتمان والمخاطر أنه سيتم فصل هذا النشاط من شركات التأمين التابعة بعد فصل نشاط الأصول العقارية لإدارة منفصلة والتركيز على النشاط التأميني فقط.

    وتملك الشركة القابضة للتأمين 351 عمارة قديمة بينها 150 عمارة في القاهرة الخديوية وتعمل على تطويرها وتحسين استغلالها بحسب الوزير.

    هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال الجمعية المصرية للائتمان الأصول العقارية الشركة القابضة للتأمين

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