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    هشام توفيق: تغيير نشاط أراضي قطاع الأعمال يرفع أسعارها 10 مرات

    08:45 م الأحد 21 أبريل 2019
    هشام توفيق: تغيير نشاط أراضي قطاع الأعمال يرفع أسعارها 10 مرات

    هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

    كتبت-شيماء حفظي ومنال المصري:

    قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تغيير نشاط أراضي الوزارة غير المستغلة من صناعي إلى سكني أو تجاري يرفع أسعارها 10 أضعاف.

    وأضاف الوزير خلال لقاء بالجمعية المصرية للائتمان والمخاطر، اليوم، إن الوزارة بصدد بيع عدد من الأراضي غير المستغلة التابعة لها لتمويل خطط تطويرها.

    وبلغ عدد الأصول غير المستغلة التي تم حصرها حتى الآن 250 قطعة أرض، بحسب ما قاله توفيق.

    هشام توفيق أراضي قطاع الأعمال الجمعية المصرية للائتمان

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