مصادر: نشاط ملحوظ لفتح اعتمادات استيراد السلع الغذائية بالبنوك العامة

كتبت- منال المصري:

قال 3 مصرفيين في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، إن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على فتح الاعتمادات المستندية من أجل استيراد السلع الغذائية في الأيام العشرة الأخيرة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف المصرفيون الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم، أن هناك زيادة في طلبات فتح الاعتمادات المستندية بنسبة تتراوح بين 25 و30% خلال الأيام الماضية مقارنة بالفترة السابقة عليها، وذلك من أجل استيراد السلع الغذائية مثل الدواجن، واللحوم المجمدة، والأرز، والعدس، والفول، والمسلى، والزيوت.

وذكروا أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي بالبنوك الثلاثة خلال الفترة الأخيرة قللت من الضغط على الدولار وساهمت في سرعة تدبير البنوك أي طلبات مقدمة من مستوردين للاستيراد دون وجود أي قوائم انتظار لتوفير العملة.

وكانت مصادر قالت لمصراوي، الشهر الماضي، إن هناك هدوءا في الطلب على الاعتمادات المستندية بالبنوك، ولا يوجد طلبات كثيرة.

وضخت البنوك العامة الثلاثة 60 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية خلال فترة الـ 29 شهرا التالية لتحرير سعر الصرف.

وكان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال لمصراوي في وقت سابق، إن البنك دبّر أكثر من 47 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى نهاية مارس الماضي.

كما دبّر بنك مصر نحو 10 مليارات دولار لتمويل التجارة الخارجية للسلع الأساسية وغير الأساسية خلال الـ 29 شهرا التالية لتحرير سعر الصرف، وفقا لما قاله محمد الإتربي رئيس البنك في وقت سابق أيضا.

وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن البنك دبّر ما يقرب من 3 مليارات دولار لتمويل الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مارس الماضي.