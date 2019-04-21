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    استعدادا لأمم أفريقيا.. المصرية للاتصالات تربط 5 ملاعب بكابلات الفايبر

    05:59 م الأحد 21 أبريل 2019
    استعدادا لأمم أفريقيا.. المصرية للاتصالات تربط 5 ملاعب بكابلات الفايبر

    ستاد القاهرة الدولي

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال مصدر مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات، لمصراوي، إن الشركة انتهت من ربط 5 ملاعب، بشبكة الألياف الضوئية "الفايبر" بالسنترالات، وذلك من أصل 6 ملاعب تستضيف بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر.

    وأضاف المصدر، أن كابلات "الفايبر" ستتيح سرعات إنترنت عالية للجماهير الحاضرة في الاستادات.

    وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا، والتي ستنطلق في شهر يونيو المقبل، وتقع مصر في المجموعة الأولى بصحبة كلا من أوغندا وتنزانيا وزيمبابوي.

    وكانت وزارة الاتصالات قالت في بيان صحفي سابق إنها تعمل على توفير خدمة واي فاي مجانية في المقصورة الرئيسية وأماكن الـ VIP بالملاعب التي تستضيف البطولة.

    شركة المصرية للاتصالات كابلات الفايبر كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا 2019

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