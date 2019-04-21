تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

شهدت البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25% إلى مستوى 14838 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات الأجانب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 58 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 14.4 مليون جنيه، و43.8 ملايين جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنهاية بنسبة 0.08% في تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 14876 نقطة.