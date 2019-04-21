اليوم.. فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات 27 غرفة تجارية

كتبت- منار الرخ:

تبدأ الغرف التجارية بالقاهرة والمحافظات، اليوم الأحد، فتح الباب لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجالس إداراتها للدورة المقبلة (2019-2023)، وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار.

ويأتي باب الترشح لعضوية 27 غرفة تجارية، بعد قرار إنشاء غرفة جديدة لمحافظة الأقصر، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يقوم المرشحون بالتقدم بأوراق الترشح بمكاتب السجل التجاري بالمحافظات، وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 351 لسنة 2019.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 إبريل 2019 و يبدأ تقديم الطلبات يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتي إنتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وتتمثل شروط الترشح لخوض انتخابات الغرف وفقا للقانون العام للغرف التجارية الصادر الصادر رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بقانون 6 لسنة 2002 في الآتي:

- يتقدم المرشح لمكتب السجل التجاري بالمحافظة.



- إحضار "فيش وتشبيه".

- إحضار شهادة بعدم وجود تفليسة من المحكمة الاقتصادية.

- تمتعه بالأهلية اللازمة قانونا لمزاولة مهنة التجارة.

- سداد مبلغ 500 جنيه في خزينة المحافظة.

- إرفاق إيصال السداد مع أوراق الترشح.

- سداد المتقدم لاشتراكات الغرفة خلال العام الماضي.