أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، جنيها واحدا خلال تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 610 جنيهات، مقابل 609 جنيهات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 523 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 697 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 4880 جنيها.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لأسواق الذهب العالمية.

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