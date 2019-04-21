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    هبوط جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف التعاملات

    01:55 م الأحد 21 أبريل 2019
    هبوط جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بمنتصف التعاملات

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    هبط سعر الدولار بين قرش و4 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم، في بعض البنوك العاملة في مصر، مقارنة بأسعار بداية التعاملات.

    وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، قرشين إلى 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

    وهبط سعر صرف الدولار في بنك التجاري الدولي، 4 قروش إلى 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع

    وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية، إلى 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

    وخفض بنك قناة السويس، سعر الدولار قرشا واحدا، إلى 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.17 جنيه، 17.25 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.

    دولار أسعار الدولار الجنيه المصري

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