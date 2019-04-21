رئيس "المصرف المتحد" يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتبت- منال المصري:

أدلى اشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، اليوم الأحد، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنته الانتخابية بكلية فنون جميلة بالزمالك.

وقال القاضي، إن مشاركته في التصويت تأتي "من واقع حرصه على مستقبل أبنائه ووطنه مصر".

وأضاف: "ما وصلنا له من مكتسبات تحتاج لرعاية خاصة وتدعيم جميع القوى الشعبية واستمرارها ضرورة لنصل جميعا إلى بر الأمان ويصل وطننا مصر إلى المكانة التي يستحقها".

وقال القاضي إن "المشاركة واجب وطني ولابد أن نكون حريصين عليها جميعا خاصة الشباب فهذا واقع ومستقل قريب يجنون ثماره التي نزرعها الآن".

وأضاف أن المشاركة "مهمة من أجل الحفاظ على الاستقرار لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي والتخطيط التنموي لزيادة القوة الإنتاجية المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات وتدعيم العملة المحلية، وحرصا على أمن واستقرار مصر".