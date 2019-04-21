أرامكو تشتري حصة شل بمشروع تكرير سعودي مقابل 631 مليون دولار

القاهرة- وكالات:

قالت أرامكو السعودية يوم الأحد إنها ستستحوذ على حصة رويال داتش شل البالغة 50% في مشروع التكرير السعودي المشترك ”ساسرف“ مقابل 631 مليون دولار.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن من المتوقع إتمام البيع في وقت لاحق من العام الحالي، بحسب وكالة رويترز.

وتقع مصفاة ساسرف في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية وتبلغ طاقتها التكريرية 305 آلاف برميل يوميا.