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    طلعت مصطفى تجري مفاوضات مع إيجوث لتعديل اتفاق إقامة فندق بالأقصر

    11:31 ص الأحد 21 أبريل 2019
    طلعت مصطفى تجري مفاوضات مع إيجوث لتعديل اتفاق إقامة فندق بالأقصر

    شعار شركة طلعت مصطفى

    كتبت- دينا خالد:

    قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اليوم الأحد إنها تعمل من خلال إحدى شركاتها التابعة، على تعديل بعض شروط الاتفاق، الذي تم توقيعة مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، لإقامة وتطوير فندق من فئة خمسة نجوم في الأقصر.

    وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنه سيتم الإفصاح حال توقيع اتفاق نهائي مع إيجوث بخصوص هذا المشروع.

    وفي عام 2008 وقعت شركتا طلعت مصطفى وإيجوث على عقد اتفاق لإقامة فندق من فئة خمسة نجوم في محافظة الأقصر على أرض السلطانة ملك، بعدما تقدمت شركة طلعت مصطفى بعرض للمزايدة على حق انتفاع بهذه الأرض.

    مجموعة طلعت مصطفى الأقصر الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق

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