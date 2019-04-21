طلعت مصطفى تجري مفاوضات مع إيجوث لتعديل اتفاق إقامة فندق بالأقصر

كتبت- دينا خالد:

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اليوم الأحد إنها تعمل من خلال إحدى شركاتها التابعة، على تعديل بعض شروط الاتفاق، الذي تم توقيعة مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، لإقامة وتطوير فندق من فئة خمسة نجوم في الأقصر.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنه سيتم الإفصاح حال توقيع اتفاق نهائي مع إيجوث بخصوص هذا المشروع.

وفي عام 2008 وقعت شركتا طلعت مصطفى وإيجوث على عقد اتفاق لإقامة فندق من فئة خمسة نجوم في محافظة الأقصر على أرض السلطانة ملك، بعدما تقدمت شركة طلعت مصطفى بعرض للمزايدة على حق انتفاع بهذه الأرض.