بنك التنمية الصناعية يخطط لتمويل ألف مصنع خلال عامين

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك التنمية الصناعية، لمصراوي، إن الاستراتجية المستقبلية للبنك تركز على تمويل ألف مصنع خلال العامين المقبلين.

وأضاف المصدر أن تمويل المصانع تأخذ أشكالا مختلفة منها تمويل رخصة المصنع، ورأس المال العامل، والتحول مع النظام التقليدي للتشغيل بالطاقة إلى استخدام الغاز.

وبحسب المصدر، فإن البنك مول 200 مصنع خلال العام الماضي، مستهدفا التوسع في تمويل المصانع والانتشار في تمويل المناطق المترامية مثل العريش وسيناء وسيوة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة البنك.

وذكر المصدر أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك قفزت إلى 4.2 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي من بينها 3.2 مليار جنيه تمويلات مباشرة، ومليار جنيه تمويلات غير مباشرة، ويستهدف البنك زيادتها بنسبة 45% في نهاية العام الجاري لتتجاوز التمويلات 5.5 مليار جنيه في آخر ديسمبر المقبل.