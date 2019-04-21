ارتفاع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد ليتراوح بين 34 و36 جنيها، مقارنة بأسعار الأمس، كما ارتفع سعر كيلو الفيله البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما زاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 40 و48 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 59 و 65 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري اليوم، بين 250 و320 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.