البنك الأهلي يمد ساعات العمل في 64 فرعًا لتحصيل الضرائب إلكترونيًا

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي اليوم الأحد إنه قرر مد ساعات العمل في 64 فرعًا حتى السادسة مساءًا خلال الفترة من 21 إلى 30 إبريل الجاري للتيسير على الممولين في سداد مستحقات الضرائب إلكترونيًا.

وقال البنك إن القرار جاء حتى تتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى.

كان البنك الأهلي قد سبق له مد ساعات العمل خلال فترة ذروة تقديم الإقرارات الضريبية في الفترة من 24 إلى 31 مارس الماضي.

وذكر البنك أن كافة فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات بصفة عامة تقدم خلال مواعيد العمل الرسمية خدمة تحصيل الضرائب إلكترونيا سواء نقدا أو خصما من الحسابات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الممولين الأفراد أو الشركات العملاء منهم وغير العملاء.

وأضاف البنك أنه روعي في اختيار الفروع التي سيمتد العمل بها أن تغطي كافة المناطق الجغرافية بالجمهورية فضلا عن قربها من المأموريات الضريبية المعنية.

وتهدف تلك الاجراءات إلى المساهمة في تعظيم الحصيلة الضريبية والتي تنعكس بشكل إيجابي على قوة الاقتصاد القومي، بحسب البيان.