إبراهيم العربي: التعديلات الدستورية أملنا في بناء مصر الحديثة

في جولة "مصراوي".. 10 جنيهات زيادة في أسعار البلح هذا العام

كتبت- منار الرخ:

أدلى إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، بصوته اليوم السبت، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الشهيد عمر صلاح الدين الإعدادية بنات بمنطقة مصر الجديدة.

وقال العربي، إن "التعديلات الدستورية أملنا في بناء مصر الحديثة والمشاركة الإيجابية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية تمثل واجباً وطنياً وتعزز خطى الدولة الثابتة نحو تحقيق الاستقرار الكامل والتنمية الاقتصادية المنشودة ووضع مصر بمكانتها الطبيعية على الخريطة العالمية".

وأضاف أن مشاركة الشعب المصري في هذا الحدث القومي تعكس حرصه على المشاركة في رسم مستقبل وطنه ومساندته للدولة لاستكمال مشوار البناء والتطوير ودعم عملية الاستقرار التي تعيشها مصر في الفترة الأخيرة، بحسب بيان من الغرفة حصل عليه مصراوي.

وقال العربي إن "المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب أن يلتزم به الجميع من أجل مصلحة بلدنا الحبيبة".

وكان العربي قد شكل غرفة عمليات بالغرفة لمتابعة حركة سير الأتوبيسات التي خصصتها غرفة القاهرة لنقل المواطنين إلى مقار التصويت الانتخابي للاستفتاء على التعديلات الدستورية ذهابا وعودة مجانًا لدعم المواطنين وتسهيل حركتهم إلى المقار الانتخابية.