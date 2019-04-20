عمال غزل المحلة وكفر الدوار يشاركون في الاستفتاء على تعديلات الدستور

في جولة "مصراوي".. 10 جنيهات زيادة في أسعار البلح هذا العام

كتبت- شيماء حفظي:

شارك آلاف العاملين في شركتي غزل المحلة وكفر الدوار للغزل والنسيج، التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، في الاستفتاء على العديلات الدستورية.

وشارك عدد كبير من العاملين من الشركتين بعملية التصويت، في أول أيام الاستفتاء، فيما نظم عمال شركة كفر الوار، مسيرة تأييد للتعديلات الدستوية أثناء خروجهم للتصويت.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج.

كما تقرر تحديد ميعاد الاستفتاء للمصريين في الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل.