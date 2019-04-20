بعد رسوم واردات البليت.. مصانع ترفع أسعار الحديد بين 75 و650 جنيها للطن

كتبت- منار الرخ:

ارتفعت أسعار منتجات عدد من مصانع الحديد، التي لا تنتج خام البليت، بقيمة تتراوح بين 75 و650 جنيها في الطن، بحسب ما قاله تجار لمصراوي.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، إن عددا من مصانع الحديد أعلنت زيادة أسعار منتجاتها، بعد قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات حديد التسليح والبليت، بينما أبقت المصانع، التي تنتج البليت محليا، على أسعار منتجاتها من حديد التسليح عند نفس مستوياتها.

وأضاف الدجوي، أن مصنع الكومي رفع أسعار منتجاته من الحديد تسليم أرض المصنع إلى 11450 جنيها للطن، بدلا من 10900 جنيه، ورفع مصنع قوطة للصلب أسعار منتجاته إلى 11600 جنيه بدلا من 10950 جنيها للطن، بينما امتنع مصنع العشري عن بيع منتجات الحديد لحين الانتهاء من حساب التكلفة بعد فرض الرسوم الجديدة.

وذكر إسلام الغنيمي، وكيل حديد تسليح، لمصراوي، أن شركة الجيوشي للصلب رفعت سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 11350 جنيه بزيادة 500 جنيه، وميدي ستيل إلى 11300 جنيه بزيادة 600 جنيه.

كما رفعت شركة عياد للحديد سعر الطن إلى 11300 جنيه بزيادة 400 جنيه، وسرحان للصلب إلى 11450 جنيها بزيادة 400 جنيه، والجارحي إلى 11550 جنيها بزيادة 75 جنيها، وفقا للغنيمي.

وأكد الغنيمي أن أسعار حديد التسليح من منتجات المصانع، التي تصنع خام البليت محليا، استقرت لتتراوح بين 11500 و11600 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

وكانت وزارة المالية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، أنها بدأت تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر تتضمن نسبة 15% على خام البليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (7213، و7214) من التعريفة الجمركية المنسقة.

وكانت مصانع الحديد الصغيرة رفضت قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البليت، حيث قرر أصحابها رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف القرار.

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