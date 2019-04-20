في جولة "مصراوي".. 10 جنيهات زيادة في أسعار البلح هذا العام

كتبت وتصوير- شيرين صلاح:

شهدت أسعار البلح هذا العام ارتفاعا بقيمة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، مقارنة بأسعار العام الماضي، مع اقتراب شهر رمضان.

وفي جولة لمصراوي بسوق الساحل للغلال بمنطقة روض الفرج، قال شعبان قنديل، أحد تجار البلح بالسوق، إن سعر كيلو البلح الشعبي ارتفع إلى 15 جنيهًا مقابل 10 جنيهات العام الماضي، والبلح الفاخر إلى 60 جنيهًا، مقابل 50 جنيهًا.

وأشار إلى أن الزيادة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بحسب النوع والجودة.

وأرجع قاضي الضبع، أحد التجار في السوق، سعر كيلو البلح السكري 32 جنيها، وسعر كيلو البلح الوردي 20 جنيهًا، والبلح البرتموده بين 25 و60 جنيها، وسعر كيلو بلح الجندلية بين 20 و45 جنيها، وبلح الشامية البيضاء بين 15 و35 جنيها، بحسب الجودة والحجم.

وقال عزت أحمد، أحد تجار البلح بالسوق، إن المواطنين يقبلون هذا العام على شراء البرتموده والجندلية والبلح السكوتي نظرا لجودتها وسعرها المناسب.

وأضاف عزت أن أسعار البلح بسوق الساحل أقل من مثيلتها بالأسواق الأخرى.

"ممكن تلاقي كيلو البلح في أسواق أخرى بسعر 70 جنيها، لكن في سوق الساحل الأسعار أقل"، بحسب ما قاله عزت.

ويري عزت أن الإقبال مازال ضعيفا، متوقعا مزيدا من الإقبال باقتراب شهر رمضان.

"بداية من الأيام الجاية الناس هتبدأ تشتري أكثر لأن رمضان بقى على الأبواب".