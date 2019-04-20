وزيرة التخطيط: الإدلاء بالصوت الانتخابي أعلى هرم الممارسة الديمقراطية

القاهرة- مصراوي:

أدلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم السبت بمقر لجنتها الانتخابية بمنطقة مصر الجديدة.

وقالت هالة السعيد إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني، مشيرة إلى أهمية المشاركة المجتمعية، خاصة وأن كل خطط الدولة المصرية تُعلي من قيمة تلك المشاركة.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع، ويعزز المشاركة القوية في صناعة مستقبل مصر.

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.