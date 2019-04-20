  • عاجل:أول أيام الاستفتاء على الدستور.. أحداث وصور ولقطات (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    وزيرة التخطيط: الإدلاء بالصوت الانتخابي أعلى هرم الممارسة الديمقراطية

    12:39 م السبت 20 أبريل 2019
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة

    القاهرة- مصراوي:

    أدلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم السبت بمقر لجنتها الانتخابية بمنطقة مصر الجديدة.

    وقالت هالة السعيد إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني، مشيرة إلى أهمية المشاركة المجتمعية، خاصة وأن كل خطط الدولة المصرية تُعلي من قيمة تلك المشاركة.

    وأضافت وزيرة التخطيط أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع، ويعزز المشاركة القوية في صناعة مستقبل مصر.

    دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

    ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلًا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على المادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.

    هالة السعيد وزارة التخطيط مصر الجديدة الاستفتاء التعديلات الدستورية مجلس النواب

    الخبر التالى:

    تجار شارع عبد العزيز يشكون ركود الأجهزة المنزلية رغم الزيادة المرتقبة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان