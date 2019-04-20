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    وزير المالية يدلي بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور

    11:26 ص السبت 20 أبريل 2019
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    أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر.

    وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب على كل وطني غيور على مصر.

    وأضاف أن نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في الاستفتاء هو رسالة للعالم بأن المصريين يدركون مدى المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم والتي تتطلب أساس دستوري قوي لمواجهتها والتعامل معها، "والأهم حرصهم على استمرار مسيرة البناء والتنمية والانجازات التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة وبخطوات غير مسبوقة".

    وأشار إلى أن المشاركة اليوم في أداء هذا الواجب نحو مصر يقرب البلاد من أهدافها في غد أفضل من أجل الجيل الحالي وأيضا الأجيال القادمة.

    وأضاف أن "المشاركة في الاستفتاء وأي انتخابات عموما هو حق كفله الدستور لكل مواطن مصري فيجب أن يحافظ على أدائه لأنه قمة الممارسة الديمقراطية التي نتطلع جميعا لإرساء مبادئها في جميع مناحي الحياة السياسية".

    ودعا الوزير المصريون للنزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة في هذا الاستحقاق المهم في مسيرة مصر، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.

    وزير المالية محمد معيط الاستفتاء التعديلات الدستورية مدرسة خالد بن الوليد

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