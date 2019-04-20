الطماطم عند 5.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، عند نفس أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4 و6 جنيهات، والبصل بين 4 و6 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و 10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جينهات، بتراجع جنيه.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 15 و 19 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين5.5 و6.5 جنيه.