البنك الأهلي يدعو فروعه لتسهيل مشاركة الموظفين في استفتاء الدستور

كتبت-منال المصري:

تلقت فروع البنك الأهلي خطابًا من إدارة البنك تدعوهم لمراعاة المرونة الكافية بين كافة الموظفين أثناء ساعات العمل خلال أيام الاستفتاء على الدستور لمنحهم فرصة الإدلاء بصوتهم أثناء ساعات العمل .

وأضاف الخطاب أن كل مدير فرع يتولى تسيير العمل داخل الفروع لإعطاء فرصة لكافة العاملين بالبنك بالاستفتاء على الدستور من خلال تناوب العاملين للحفاظ على سير العمل وحق الموظف في الاستفتاء.

انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت، عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادَّ أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.