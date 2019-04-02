انخفض بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الدولار، قرشين، في بنك قناة السويس، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح.

وتراجع سعر الدولار، قرشين، في بنك قناة السويس، إلى 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.