كيف ستصرف الحكومة 1.6 تريليون جنيه بموازنة العام المقبل؟ (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

كشف البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والذي أصدرته وزارة المالية مؤخرا، عن أبرز ملامح مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره قبل بداية العام الجديد في أول يوليو المقبل.

وتضمنت أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة ارتفاع المصروفات بنسبة 12.2% مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه.

وفي الفيديوجرافيك التالي يرصد مصراوي أبرز أوجه إنفاق هذه المصروفات بحسب ما أظهره البيان المالي التمهيدي للموازنة.





اقرأ أيضا:

المالية: كل دولار زيادة في البترول يكلف الموازنة الجديدة 2.3 مليار جنيه

مصراوي ينشر مشروع موازنة العام المالي المقبل (نص البيان المالي)

موازنة "المواطن أولا".. الحكومة تخصص 301 مليار جنيه للأجور و328 مليارًا للدعم

الحكومة تستهدف جمع 8 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الحكومية في 2019-2020

فوائد الديون تلتهم أكثر من ثلث المصروفات بموازنة العام المقبل

كيف تطورت مخصصات أجور الموظفين خلال 5 سنوات؟

تعرف على الإجراءات الإصلاحية التي ستنفذها الحكومة في الموازنة الجديدة



