رئيس البورصة: القطاع الصحي بمصر لديه فرصة للتوسع والسوق جاهز للتمويل

القاهرة- مصراوي:

قال محمد فريد رئيس البورصة إن القطاع الصحي في مصر لديه فرصة كبيرة للتوسع والنمو، والاستفادة من القاعدة السكانية الضخمة في مصر تزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية الجريئة وغير المسبوقة التي تتبناها وتنفذها الحكومة على كافة الأصعدة التشريعية والمالية والنقدية، بحسب بيان من البورصة اليوم الثلاثاء.

وأضاف فريد: "سوق رأس المال المصري جاهز لمساعدة الشركات العاملة في القطاع الخاص ولديها رغبة في التوسع والنمو في الوصول إلى التمويل عبر القيد والطرح في البورصة وفق اللوائح والقواعد المعمول بها".

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة المصرية، في مؤتمر "آفاق جديدة في مجال الرعاية الصحية بمصر"، والذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA "، أمس الاثنين، لبحث تحديات وفرص نمو القطاع الصحي في مصر في إطار رؤية مصر 2030.

وبحسب فريد، فإن إدارة البورصة تنسق أيضاً وبشكل مختلف مع الشركات بكافة القطاعات لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد في البورصة.

وذكر فريد أن إدارة البورصة نجحت بالتنسيق مع الأطراف المرتبطة خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة والتي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة التداول وترفع من كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى أن آخر هذه المنتجات هو ما يتعلق بسوق العقود الآجلة وما سبقها من قرارات لبيع الأوراق المالية المقترضة ونشاط صانع السوق.

وأوضح فريد، أن إدارة البورصة تنظر إلى عملية الإصلاح من منظور سلسلة القيمة المضافة عبر تطوير جانب العرض بتحسين كل ما هو معروض أمام جميع فئات المستثمرين مع رفع كفاءة وجودة الإفصاحات المقدمة، وجانب الطلب عبر تحسين قنوات التواصل مع كافة الأطراف لرفع درجة المعرفة ونشر الثقافة المالية لزيادة عدد المستثمرين.

كما تعمل إدارة البورصة على تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل العديد من الآليات والمنتجات المالية الجديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز السيولة والتداول، وفقا لفريد.

وحضر المؤتمر محمد معيط وزير المالية، وزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووفد أعمال إنجليزي من المملكة المتحدة، وسفراء المملكة المتحدة وقبرص وسنغافورة في مصر، وأعضاء البرلمان المصري وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، ونخبة من المسئولين في القطاع الصحي.