بمناسبة شم النسيم.. 70% ارتفاعًا في أسعار السمك البلطي والبوري

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والبوري بنحو 70% منذ بداية الأسبوع الجاري مع زيادة الطلب عليها استعدادًا لعيد شم النسيم، فضلاً عن قرار وزارة الصناعة بإلغاء الرسم المفروض على السمك المُصدر.

وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة تجار الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسماك ارتفعت بنحو 70% منذ بداية الأسبوع الجاري مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بمناسبة اقتراب عيد شم النسيم.

ويرى عثمان، أن ارتفاع أسعار الأسماك "أمر طبيعي" خلال هذه الفترة من كل عام.

وبرر عثمان هذا الارتفاع بأن "السمك البوري يستخدم في عمل الفيسخ وأما السمك البلطي فهو من أنواع الأسماك الأساسية التي يرتفع عليها الطلب لذلك يرتفع سعرها".

وتابع عثمان أن سعر كيلو السمك البلطي وصل حاليًا إلى 35 جنيهًا مقابل 20 جنيهًا قبل نحو أسبوع، في حين ارتفع سعر السمك البوري ليصل بين 40 و50 جنيهًا مقابل 35 و40 جنيهًا، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

ويصل سعر كيلو السمك البلطي اليوم الثلاثاء، بين 31 و35 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وقال طارق فهمي، عضو شعبة السمك بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء رسم الصادر المفروض على الأسماك ساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الحالية فضلاً عن زيادة الطلب بمناسبة شم النسيم.

وأضاف فهمي أن السمك البلطي يشهد زيادة في تصديره خلال الفترة العالمية، مما أدى إلى قلة في المعروض بالسوق المحلي وزيادة سعره.

وفي يناير الماضي أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإلغاء رسم الصادر المفروض على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة عام، وهو الرسم الذي كانت مفروضا في أبريل 2017 بواقع 12 ألف جنيه على كل طن.

وتوقع فهمي، المزيد من الارتفاع في الأسعار حتى عيد شم النسيم.

وذكر فهمي، لمصراوي، أن باقي أسعار الأسماك بخلاف البوري والبلطي مازالت مستقرة حتى الآن.

ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيهًا، والجمبري بين 275 و325 جنيهًا، والفليه البلطي بين 30 و80 جنيهًا.

وتنتج مصر كميات من الأسماك تتخطى المليون طن سنوياً، ويتم تصدير كميات منها تتراوح بين 25 و30 ألف طن سنوياً، وفقا لما قاله أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمصراوي في وقت سابق.