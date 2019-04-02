"إيجيترانس" تدرس ضخ استثمارات وإضافة أنشطة جديدة خلال عامين

كتبت- شيماء حفظي:

قالت عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، إن الشركة تدرس ضخ استثمارات جديدة وإضافة أنشطة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل.

وأضافت لهيطة خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشركة تدرس التوسع في خدمات وأنشطة "ذات طبيعة استمرارية" في عام 2020 لتخفيض التذبذب القوي في نتائج أعمال الشركة.

وتعتمد شركة إيجيترانس وشركتيها التابعتين على نشاطي المشروعات والأنشطة المعتادة المتعلقة بالصناعات، ويؤثر حجم أعمال نشاط المشروعات خلال العام على نتائجها الربحية، بحسب لهيطة.

وقالت لهيطة إن تراجع نشاط المشروعات خلال العام الماضي أدى إلى انخفاض أرباح العام بنسبة 45.9%، ليسجل 42 مليون جنيه مقابل 77.3 مليون جنيه في 2017.

وتوقعت لهيطة أن يؤدي الانخفاض المتوقع في حجم نشاط المشروعات إلى تراجع أرباح الشركة خلال العام الجاري إلى 40 مليون جنيه.

كما تتوقع الشركة تراجع إجمالي إيراداتها خلال 2019 إلى 245 مليون جنيه مقابل 278 مليون جنيه العام الماضي، وفقا للهيطة.

وتأمل الشركة أن تساهم خطتها المستقبلية في وقف تسلسل تراجع الأرباح.

وقالت عبير لهيطة إن الخطة تتضمن زيادة أسطولها للنقل وإضافة 5 شاحنات أخرى في 2019 باستثمارات نحو 8 ملايين جنيه من خلال التأجير التمويلي ليصبح أسطولها 10 شاحنات.

وأضافت أن الخطة تتضمن أيضا دراسة التوجه لتقديم خدمات لوجستية في الأسواق الخارجية بداية من ليبيا لكن ذلك سيكون مرهونا بالاستقرار الأمني هناك.

وتعمل إيجيترانس في مجال النقل واللوجستيات، وتمتلك 100% من أسهم شركتي إيجيترانس لحلول المستودعات، والشركة المصرية لأعمال النقل الفني "إيتال".