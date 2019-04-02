أسعار الذهب تتراجع بمصر بعد هبوطه لأدنى مستوى في 3 أسابيع عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو جنيهين للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 625 جنيهًا خلال تعاملات اليوم 627 جنيها في تعاملات مساء أمس.

وكان سعر الجرام تراجع في نهاية تعاملات أمس 3 جنيهات مقارنة بمستواه في تعاملات منتصف اليوم والذي كان عند مستوى 630 جنيها.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 536 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 714 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 5000 جنيه.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم لذروتها في عدة أشهر بفعل انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يؤثر سلبًا على جاذبية المعدن كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1286.41 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ مارس الماضي عند 1284.76 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1291.40 دولار للأوقية.