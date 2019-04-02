وزير الاتصالات يُعين مستشارا له للذكاء الاصطناعي

كتب- محمد علاء الدين:

أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين جُلستان عباس كامل رضوان، مستشارًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي لمدة عام.

وحصلت جُلستان رضوان على بكالوريوس هندسة الحاسبات من جامعة القاهرة عام 2000، كما حصلت على ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة في ٢٠٠٦، وماجستير الهندسة الإكلينيكية وإدارة التكنولوجيا الطبية من جامعة سيتي لندن في المملكة المتحدة في ٢٠١٢.

وقال البيان إن جُلستان بصدد الانتهاء من رسالة الدكتوراة في هندسة الحاسبات تخصص الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الحيوية من كلية رويال هولواي بجامعة لندن في المملكة المتحدة.

وبحسب البيان شغلت رضوان عددا من المناصب التنفيذية، حيث عملت كمدير عام وحدة الذكاء الاصطناعي بشركة بابيلون هيلث للأنظمة الطبية في المملكة المتحدة، كما عملت كنائب الرئيس لاستراتيجية المنتجات بشركة اون آب لنظم إدارة الحوسبة السحابية في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عملها كمدير دولي لتسويق المنتجات بشركة كانونيكال جروب المصنعة لنظام التشغيل اوبونتو لينكس في المملكة المتحدة، ومدير التسويق بشركة ان تي تي داتا اليابانية لأنظمة البرمجيات في المملكة المتحدة، كما عملت أيضا كعضو برنامج إعداد القادة بشركة أفايا لأنظمة الاتصالات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن رضوان شاركت كمتحدثة في العديد من مؤتمرات الذكاء الاصطناعي في أوروبا والولايات المتحدة، كما أنها عملت كمستشارة للعديد من الشركات الناشئة والمستثمرين في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة الأنظمة الصحية.