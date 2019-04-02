الإحصاء: 14% تراجعًا بعدد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي في 2018

كتبت دينا خالد:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن عدد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي المصري تراجع بنسبة 13.9% خلال العام الماضي.

وأضاف الجهاز، في نشرته السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، خلال 2018، أن عددهم تراجع إلى 975 أجنبيًا مقابل 1132 أجنبيًا في العام 2017.

وأوضحت النشرة، أن الدول الأوروبية تمثل النسبة الأكبر من إجمالي العاملين الأجانب في القطاع الحكومي، بنسبة 55.7%، ويبلغ عددهم 543 أجنبيا، وتليها الدول الأسيوية بعدد 194 أجنبيا.

وعن طبيعة العمل، يمثل أصحاب المهن العلمية العدد الأكبر من بين العاملين الأجانب في القطاع الحكومي بنسبة 64.5%، ويليه المديرون بنسبة 21.4% ويبلغ عددهم 185 أجنبيا.

وبحسب النشرة، يعمل في القطاع العام وقطاع الأعمال العام 443 أجنبيًا، معظمهم في الشركة القابضة للغازات الطبيعية، يليهم العاملين الأجانب بالهيئات العامة وعددهم 426 أجنبيًا بنسبة 43.7%.