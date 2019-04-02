البنك الدولي يتوقع وصول النمو في مصر إلى 6% على المدى المتوسط

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير صادر من البنك الدولي أمس أن يصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 6% على مدى المتوسط.

وأضاف التقرير أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر تستمر في الانتعاش، وسيلقي ضبط أوضاع المالية العامة المساعدة من الزيادة المتوقعة في عائدات الضرائب مع تسارع وتيرة النمو والإصلاحات المتوخاة للإدارة الضريبية، بالإضافة إلى استمرار إصلاحات دعم الطاقة.

وتتوقع وزارة المالية تحقيق نموًا اقتصاديًا معدله 6%، خلال العام المالي المقبل، كما تتوقع أن تحقق معدل نمو 5.6% خلال العام المالي الجاري.

ووصف البنك الدولي النمو الاقتصادي في مصر بأنه "يتسم بالقوة، حيث بلغ متوسطه 5.3% في السنة المالية الماضية وهو المعدل المستمر طوال الربع الأول من السنة المالية الجارية.

وقال التقرير إن هذا جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وبحسب البنك الدولي فإن الاستثمار الخاص آخذ في الازدياد وصافي الصادرات آخذ في التحسن.

ورغم هذا التحسن إلا أنه هناك أدلة على أن النشاط الخاص غير النفطي ما زالت تعوقه بيئة الأعمال المرهقة، بما في ذلك التدابير غير الجمركية وضعف القدرات المؤسسية عند الحدود وهو ما يقيد التجارة، بحسب التقرير.

وقال التقرير إنه لا يزال مستوى توفّر فرص العمل متواضعا.