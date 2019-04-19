الجرام يفقد 18 جنيها.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

كتبت- شيماء حفظي:

هبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل كبير حيث خسر الجرام الواحد نحو 18 جنيها.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 608 جنيهات مقابل 626 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 521 جنيه، وعيار 24 إلى 694.9 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4864 جنيها.

وقال نجيب، إن سبب تراجع الذهب خلال الأسبوع الماضي، يأتي بسبب تراجع أسعار الدولار بشكل أساسي في مصر، بالإضافة إلى هبوط أسعار المعدن عالميًا.

وخلال الأسبوع، فقد الدولار في البنوك نحو 10 قروش ليسجل أمس الخميس 17.15 جنيه للشراء و17.25 جنيه للبيع مقابل 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع، الخميسي الماضي، في البنك الأهلي المصري.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مع نهاية تعاملات الخميس، مع صعود الدولار بفضل بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وهو ما غطى على دعم تلقاه المعدن النفيس من بيانات أوروبية ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية أججت بعض القلق بشأن النمو العالمي.