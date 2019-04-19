البلطي يهبط 3 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت سعر أسماك البلطي والبوري والمكرونة السويسي في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة خلال الأسبوع الماضي 3 جنيهات ليتراوح اليوم بين 33 و35 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وهبط سعر كيلو السمك البوري جينهين خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 40 و48 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيها، ليتراوح اليوم بين 59 و 65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

واستقر سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 250 و320 جنيه وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع الماضي ليتراوح اليوم بين 30 و 130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.