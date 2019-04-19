اتفاق مبدئي بين تحيا مصر وشركة إماراتية على إنشاء مشروع للتمور

كتب- مصطفي عيد:

وافقت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، من حيث المبدأ على عرض من شركة جنان الإماراتية حول مشروع استثماري للتمور بالوادي الجديد بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الجمعة.

واجتمعت اللجنة، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وحضور اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعلي جمعة، والمهندس محمد الأمين، عضوا اللجنة التنفيذية للصندوق، وإبراهيم كرم، المدير التنفيذى للصندوق، وتامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبى للصندوق، وفقا للبيان.

وقال ممثل وزارة الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، إنه تم تنفيذ 60% من مشروع إنشاء مركز شباب الأسمرات بحي المقطم بمحافظة القاهرة، على مساحة 11.5 فدان، حيث وافقت اللجنة بشكل مبدئي على توفير تمويل بقيمة 105 مليون جنيه لاستكمال مشروع، مع تخصيص عائد من إيرادات المركز لصالح صندوق تحيا مصر.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري للصندوق، إنه تم توفير529 حضانة للأطفال المبتسرين، و214 سرير رضيع و171 جهاز إنعاش و120 جهاز قياس الصفراء و490 وحدة علاج الصفراء و285 جهاز تنفس صناعى، و314 جهاز ضغط المجرى الهوائى و2612 حقن للمضخات و1761 مضخة الحقن الوريدى، والتى بلغت قيمتهم 180 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم توفير هذه المعدات، لسد العجز في المستشفيات بالمناطق الأكثر احتياجا بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما تم إطلاق مبادرة "دكان الفرحة" في جامعتي المنيا وجنوب الوادي من خلال معرضين تضمنا توزيع 30 ألف قطعة ملابس على 10 آلاف طالب وطالبة.

وأوضح عبدالفتاح، أنه تم فك كرب 6000 غارم وغارمة منهم 70 غارمة في عيد الأم ضمن المبادرة الرئاسية سجون بلا غارمات ، وفقا للبيان.

كما استعرضت اللجنة، نتائج المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينفذها صندوق تحيا مصر، فخلال الفترة من 7 فبراير 2019 وحتى الأن تم تنفيذ قوافل طبية فى محافظات السويس والشرقية والاسماعيلية والجيزة وبنى سويف، تضمنت إجراء فحص لنحو 8 الاف شخص وعلاج 5 ألاف شخص وعمل نظارة لنحو 4181 شخص واجراء 536 عملية جراحية، وتم عمل حملة فى 186 مدرسة بمحافظات الاسكندرية والشرقية والاقصر وقنا والمنيا، وعمل نظارات طبية لنحو 11300 طالب وطالبة.