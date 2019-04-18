بريطانيا تعتقل مدير تنفيذي سابق بمجموعة "أبراج" في قضية احتيال

القاهرة- وكالات:

كشفت وكالة رويترز، في تقرير اليوم الخميس، أن بريطانيا، اعتقلت سيف فيتفيتبلاي، المدير التنفيذي السابق في شركة "أبراج"، ضمن قضية الاحتيال المتهم فيها عارف نفقي، مؤسس الشركة، ومصطفى عبد الودود، المدير بالشركة.

وأُلقي القبض على عارف نفقي يوم الجمعة الماضي في لندن، ومصطفى عبدالودود، في فندق بنيويورك يوم الخميس، وهما أبرز القيادات في شركة أبراج الإماراتية، المنهارة، والتي كانت تعمل في مجال الاستثمار المباشر.

وقال مسؤول قضائي اليوم الخميس، إن القضية التي تنظرها محكمة في لندن، لتسليم عارف نقفي إلى الولايات المتحدة بسبب اتهامات بالاحتيال، أُرجئت حتى 26 أبريل الجاري.

ويواجه مسؤولا أبراج اتهامات أمريكية تتعلق بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

يذكر أن فيتفيتبلاي، وهو ثالث القيادات التي ألقي القبض عليها في قضية أبراج، كان رئيس الاستثمار المؤثر في منصب يشرف بموجبه على صندوق الرعاية الصحية التابعة للشركة الذي يواجه مشكلات.

وتقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن نقفي وشركته جمعا أموالا لصندوق أبراج للرعاية الصحية، ليحصلا على ما يزيد على مئة مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من مؤسسات خيرية مقرها في الولايات المتحدة ومستثمرين أمريكيين آخرين.

ووفقا لشكوى اللجنة، فإن نقفي أساء استخدام أموال صندوق الرعاية الصحية وقام بمزج الأصول مع صناديق تابعة لأبراج لإدارة الاستثمارات وشركتها الأم، واستخدم الأموال لأغراض أخرى غير مرتبطة بصندوق الرعاية الصحية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة، فإن أبراج، تستثمر في مجموعة مستشفيات شمال أفريقيا القابضة، والمعروفة في مصر باسم "مجموعة مستشفيات كليوباترا" وتتكون من مستشفى كليوباترا و3 مستشفيات أخرى، هي النيل البدراوي، والشروق، ومركز القاهرة الطبي.

وتمتلك مجموعة أبراج، كذلك، شركة التشخيص المتكاملة القابضة، والتي تأسست في 2012، بعد اندماج معامل المختبر والبرج، التي استحوذت المجموعة عليهما، كما تضم الشركة مختبرات أخرى تحمل علامات تجارية مختلفة.

وتواجه أبراج اضطرابات عاصفة اندلعت بشكل واضح العام الماضي، في أعقاب نزاعها مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار. وتنكر أبراج ارتكاب أي مخالفات أو إساءة استخدام هذه الأموال.

وهزت تداعيات الخلاف الثقة في أبراج، ما تسبب فى وقف جمع الأموال، وأثار مشكلات في سداد الديون، مما أجبر المجموعة الإماراتية على التقدم بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان، خلال العام الماضي.

وتمتلك أبراج كابيتال، سلسلة "سبينيس مصر"، كما أن الموقع الرسمي للمجموعة، يذكر أن من بين استثماراتها في مصر، مجموعة CIRA وهي مجموعة تعليمية والتي تمتلك العلامة التجارية FUTURES وتمتلك مدارس للغات وأطلقت – بدعم من استثمارات أبراج - جامعة بدر BUC والتي بدأت عملها في سبتمبر 2014.

وفي صعيد مصر، تستثمر مجموعة أبراج في جامعة النهضة الموجودة في محافظة بني سويف، وتأسست في 2007، كأول جامعة خاصة بالصعيد، ولم تذكر المجموعة نسبة مساهمتها في أي من تلك الشركات.

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